Son dakika haberi... Kütahya'da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kütahya'da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı

18.10.2022 14:27
Son dakika haberi... Kütahya'da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'da, muhtemel doğal gaz yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Kütahya'da, muhtemel doğal gaz yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi ile doğal gaz dağıtım firması işbirliğindeki tatbikat, firmanın Bölücek Mahallesi'ndeki şantiye depo alanındaki eğitimlerle başladı.

İtfaiye personeline ve doğal gaz dağıtım şirketi çalışanları ile lise ve meslek yüksekokulu itfaiyecilik bölümü öğrencilerine doğal gaz yangınına müdahale eğitimi uygulamalı olarak verilirken söndürme teknikleri hususunda da firma işletme müdürü Muammer Ay ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Adem Öner tarafından bilgilendirme yapıldı.

Doğal gazın yanıcı ve patlayıcı bir madde olduğunu hatırlatan Ay, şunları kaydetti:

"Doğal gaz tehlikeli ve o yüzden alınacak tedbirlere uyulması gerekiyor. Bu konulardaki eğitim ve tatbikat çalışmalarımız devam edecek. Yangın ve patlamalar açık alanlarda genellikle izinsiz kazı veya yanlış bilgilendirmeler sonucunda olabiliyor. Doğal gaz bir kıvılcım aldığı zaman yanmaya başlayan bir gaz. Dolayısıyla izinsiz kazılar başta olmak üzere hattın geçtiği alanlar ile evlerimizdeki kullanımda çok dikkatli olmamız gerekiyor."

Eğitim ve bilgilendirmelerin ardından tatbikat yapılarak doğal gaz yangına müdahale teknikleri gösterildi.

YORUMLAR
500
Kütahya yerel haberi | Kütahya 627 Küme Evleri'ne kilit parke Kütahya yerel haberi | Kütahya 627 Küme Evleri'ne kilit parke Kütahya haberleri | Kütahya'da Eğitim-Bir Sen 1 Nolu Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı Kütahya haberleri | Kütahya'da Eğitim-Bir Sen 1 Nolu Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı
Kaynak: AA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kütahya'da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kütahya'da doğal gaz yangınına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement