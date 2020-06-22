Son dakika haberi! Kütahya'da dolu yağışı dükkanların camlarını kırdı, sandalyeler caddeye sürüklendi - Son Dakika

Kütahya'da dolu yağışı dükkanların camlarını kırdı, sandalyeler caddeye sürüklendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yarım saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı sele dönüşünce bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Caddeler sel sularının taşıdığı masa sandalye ve meyve kasalarıyla dolarken dolu yağısı dükkanların camlarını kırdı. İlçede bazı iş yerlerini su bastı ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

İlçede özel bir otelin yöneticisi olan Özay Akbulut, yaptığı açıklamada, "Yağmur ve dolu yarım saat etkili oldu. Bazı iş yerlerini su bastı. Masalar sandalyeler caddeye sürüklendi. İki gün önce yine dolu yağışı olmuş ve tarım lanları zarar görmüştü. Son iki günde yaşadığımız iki sel olayı oldukça şiddetli oldu ve zarara yol açtı. Bu yıl hiç görülmemiş şekilde sel olayları yaşıyoruz. İlçemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.