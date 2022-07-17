Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu

17.07.2022 12:17
Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'da düğün salonunda ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş eden şahsın tabancasına el konularak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da düğün salonunda ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş eden şahsın tabancasına el konularak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Vefa Mahallesindeki Düğün Salonunda B.E. (35) isimli lojistik firma sahibi şahıs ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma suçundan şahsın tabancasına el koydu. Ayrıca olay yerinde bulunan 13 adet boş kovan muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kütahya'da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu - Son Dakika
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