Son dakika haberi! Jandarmadan Şırnak'ta görevli uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma ekipleri, Şırnak'ta görevini sürdüren askerin oğluna doğum gününde sürpriz yaptı.

Beytüşşebap ilçesinde görevli Uzman Çavuş İhsan Altıntaş, Aksu köyünde dedesinin evinde kalan 6 yaşındaki oğlu Ali Bartu Altıntaş'ın doğum gününün kutlanması için Domaniç Kaymakamlığından yardım istedi.

Bunun üzerine Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğum günü pastası alarak çocuğun yaşadığı eve gitti.

Annesi Gonca Altıntaş ile kapıyı açan Ali Bartu, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Daha sonra Ali Bartu, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip hediyelerini aldı.

Sürpriz karşısında duygulanan anne Gonca Altıntaş ise oğlunun sürprizle çok mutlu olduğunu dile getirdi.