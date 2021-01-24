Son dakika haberi! Kütahya'da krater gölünün donmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Son dakika haberi! Kütahya'da krater gölünün donmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu

24.01.2021 11:03
Son dakika haberi! Kütahya'da krater gölünün donmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Son dakika haberler... Kütahya'nın Simav ilçesinde kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Gölcük Yaylası, soğuktan donan krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla kış mevsiminde de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Gölcük Yaylası, soğuktan donan krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla kış mevsiminde de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaçamlar ile kaplı yaylanın kar yağışı nedeniyle ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kış aylarında karla kaplanan bölgenin termal kaynaklara da yakın olduğunu belirten Biçer, "Belediye olarak amacımız yayladaki yaz ve kış turizmini canlandırmaktır. Buna ilişkin hayata geçirdiğimiz bazı projelerimiz var. Yaylaya taştan yapılmış 15 konağımız tamamlanmak üzere. Bunları en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu sayede Gölcük Yaylası'ndaki yaz ve kış turizmini canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Biçer, 1450 metre rakımda bulunan 3 bin metrelik parkurda yürüyüş ve bisiklet yolunu hizmete sunduklarını, yürüyüş yolunda çam ormanı ve lavantalar bulunduğunu aktardı.

Kış turizmine yönelik çalışmalar da yapılacağını dile getiren Biçer, şöyle devam etti:

"Kış turizmine yönelik kış eğlence parkuru projemiz var. Gelecek yıl bu parkuru vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bölgede zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesi nedeniyle gölümüzün büyük kısmı dondu. Önümüzdeki günlerde bölgeye yeni kar yağışı bekleniyor. Uzun sürecek yarı yıl tatilinde aileleri çocuklarıyla birlikte yaylamıza bekliyoruz."

Biçer, Gölcük Yaylası'nın çeşitli güzelliklere sahip bir yer olduğunu, projelerin tamamlanmasıyla Gölcük Yaylası'nı " Ege'nin Abant'ı" haline getireceklerini sözlerine ekledi.

Kütahya, Gölcük, Simav, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kütahya'da krater gölünün donmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


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