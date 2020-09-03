Son dakika haberi | Kütahya'da kumar operasyonunda 18 gözaltı
Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartman dairesinin 3. katında geniş katılımlı kumar oynanacağına yönelik alınan bilgi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler adreste bulunan 18 kişiden 4'ünün kumar oynadığını, 3 şahsın ise kumar oynamaya yer temin ettiğini belirledi. Şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takılmadığı görülen operasyonda kumar oynanan masada 300 TL. 2 barbut zarı, 4 deste iskambil kağıdı, sarı ve kırmızı renkli oyun pulları, oyun sopası ve gösterge ele geçirilirken, Emniyete götürülen 18 kişiden kumar oynayan 4 şahsa ve kumar oynamaya yer temininden 3 şahsa cezai işlem uygulandı. Daha sonra Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince gerekli tedbirler aldırılarak daire mühürlendi. - KÜTAHYA
Son Dakika Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı Toprak Mahsulleri Ofisi, 2020 için çeltik alım fiyatlarını açıkladı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı