OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇAPIŞTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Tavşanlı Derecik karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Özer (86) idaresindeki 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasan Ş. (35) yönetimindeki 43 U 9520 plakalı otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Özer, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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