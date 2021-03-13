Son dakika haberi! Kütahya'da polis uygulama noktasında esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Kütahya'da polis uygulama noktasında esrar ele geçirildi
13.03.2021 23:28
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 117,52 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 117,52 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. H.L.U. isimli şahsın içerisinde bulunduğu araç il girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, şahsın çantasında poşet içerisinde iki parça halinde toplam 117,52 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.L.U. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
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