Son dakika haberi: Kütahya'da şafak operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da polis tarafından aranması olan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ile çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde, aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 133 gram kubar esrar, 4 toz esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen 15 adet hoparlör, 5 adet oto teybi, 2 adet matkap ele geçirildi.

Yetkililer, operasyon kapsamında ayrıca aynı mahallede oluşturulan 4 uygulama noktasında 61 araç, 118 şahıs kontrol edilerek 8 araca trafik yönünden 4 bin 462 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Çok sayıda ekibin yer aldığı dron destekli operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. - KÜTAHYA