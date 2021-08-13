Son dakika haberi! Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkundan düşen çocuk öldü - Son Dakika

Bu arada, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Enne İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Gökhan Tomruk'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yaralanan Tomruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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