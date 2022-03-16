Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika
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Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

16.03.2022 15:20

Kütahya'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Kütahya'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehit Osman Güler'in babası Nazım Güler'e, gaziler Ufuk Gürsoy ve Üsame Saldık'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Şehit Güler'e Allah'tan rahmet dileyen, gazilere de minnet duygularını ifade eden Çelik, "Vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaparak en yüce makama ulaşan şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Başımızın tacı olan emanetlerinin 24 saat emrindeyiz. Kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile müdürlük personelinin katıldığı tören, İl Müftü Yardımcısı İsa Ada'nın dua etmesinin ardından sona erdi.

Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

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Hatay'da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Hatay'da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Son dakika gündem: İzmir'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Son dakika gündem: İzmir'de şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika
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