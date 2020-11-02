Kütahya'da, narkotik polisinin farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 3 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 25 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D, T.M, H.A, N.A, P.E, N.G, M.Ş, F.C.K. ve İ.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika