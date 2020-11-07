Son dakika haberi! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
07.11.2020 11:44
Son dakika haberler: Kütahya'da polisin yaptığı operasyonda bir araç içerisinde 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Kütahya'da polisin yaptığı operasyonda bir araç içerisinde 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, A. Z. ve E. Ç. isimli şahısların Kütahya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine şüphelilerin kullandıkları tespit edilerek takibe alındı. Bahse konu araç Kütahya- Tavşanlı yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 2.82 gram metamfetamin, 75 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A. Z. ve E. Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
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