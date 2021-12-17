Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kütahya il ve ilçe jandarma ekipleri, bir şahsın Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getirip satacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, içinde A.K'nin bulunduğu aracı durdurup arama yaptı.
Yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika