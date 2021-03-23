Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Bursa'dan satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların bulunduğu otomobili Kütahya- Eskişehir kara yolunun 11. kilometresinde durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin üstünde yaptıkları aramalarda 15 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G, O.S, ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.