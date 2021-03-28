Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
28.03.2021 01:26
Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla depoya 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.
Depodaki tüm ürünler kül olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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