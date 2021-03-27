Son dakika haberi: Kütahya'daki ambalaj fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

Son dakika haberi: Kütahya'daki ambalaj fabrikasında yangın (1)
27.03.2021 22:29
Son dakika haber: KÜTAHYA'da bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
KÜTAHYA'da bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kütahya'da Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İşçilerin ihbarıyla fabrikaya 6 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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