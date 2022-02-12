Üye Girişi
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

12.02.2022 22:03

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu bir aracın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Plakası belirlenen araç Kütahya girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan İ.B., F.S., R.Ş. ve E.Ç. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 105,42 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., F.S. ve E.Ç. serbest bırakılırken, R.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 22:14:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement