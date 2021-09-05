Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali etkinliklerinde, şarkıcı Kutsi konser verdi.

Şarkıcı Kutsi, Hükümet Konağı bahçesinde kurulan platformda sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Konser, Kutsi'nin sevilen şarkısı "İlan-ı Aşk" ile son bulurken, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katılımcılara teşekkür etti.