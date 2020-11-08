Son dakika haberi: Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 811'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 514'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 538 kişinin enfekte olduğu 687 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, ölü sayısının 811'e vakaların 131 bin 743'e, iyileşenlerin 122 bin 576'ya yükseldiği aktarıldı.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1111 kişinin enfekte olduğu, 683 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, ölü sayısının 514'e, vakaların 142 bin 143'e, iyileşenlerin 138 bin 291'e çıktığı ifade edildi.
- Kaynak: AA
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