Son dakika haberi! Kuveyt ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 515'e, Filistin'de 143'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 571 kişinin enfekte olduğu ve 537 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 515'e, vaka sayısının da 80 bin 528'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 72 bin 307'ye ulaştığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 326 kişide virüs tespit edildiği, 740 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 143'e, vaka sayısı 25 bin 24'e çıkarken, 16 bin 78 kişi sağlığına kavuştu.