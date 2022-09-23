Son dakika haberi | KUYUMCULARI SOYMAK İSTEYEN 5 KAR MASKELİ HIRSIZ KAMERADA

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde geldikleri lüks araçla kuyumcuları soymak isteyen ve çevredekilerin fark etmesiyle olay yerinden kaçan kar maskeli 5 kişi polis ekipleri tarafından aranıyor. Güvenlik kameralarınca görüntülenen kimliği belirsiz 5 şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Geçen 11 Eylül'de gece yarısı beyaz lüks bir araçla Kapaklı'daki Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen kar maskeli 5 kişi içeriye girmek istedi. 5 şüpheli ellerindeki levyelerle kuyumcunun kapısını kırmaya çalıştığı esnada çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı. 5 şüpheli bu sefer Çerkezköy'deki Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya sabaha karşı 04.00 sıralarında aynı yöntem ile girmeye çalıştı. Araçla kuyumcunun önüne yanaşan şüpheliler, otomatik kepenkleri kolaylıkla açtıkları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ellerinde çuvalla birlikte kesici ve levyelerle kuyumcuyu soymaya çalıştıkları esnada cadde üzerindeki esnafların durumu fark edip, polise haber vermesi üzerine geldikleri araçla kaçtı. Polis, kuyumculara yönelik hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.