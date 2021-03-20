Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

20.03.2021 22:07
Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı, System.String[]

Son dakika haberi: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, kırsal Çakırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Şenkul, ahırda 3 ineğinden birisinin yavrusu 5 aylık buzağının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen Şenkul, evinin yakınında bulunan içi boş su kuyusuna baktığında buzağının kuyuda olduğunu gördü. Şenkul, 10 metre yükseklikteki kuyudan buzağıyı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, özel aparat yardımıyla kuyuya inerek buzağıyı çıkardı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan buzağı tekrar ahırına bırakıldı. Öte yandan, itfaiye ekiplerine teşekkür eden Ahmet Şenkul, "Ahırın çevresinde tel örgü vardı, oraya nereden çıktı bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle tel örgünün altından çıkmış ve kuyuya düşmüş, itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Alaşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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