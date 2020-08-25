Karabük'te kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Ödemiş köyü bölgesinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan ses geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuda bir dananın olduğunu gördü.
Danayı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek dananın gövdesine halat bağladı.
Ekipler halatı çekerek danayı kuyudan çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan dana, sahibine teslim edildi.