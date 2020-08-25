Son dakika haberi | Kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberine göre Karabük'te kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkeze bağlı Ödemiş köyü bölgesinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan ses geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuda bir dananın olduğunu gördü. Danayı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek dananın gövdesine halat bağladı. Ekipler halatı çekerek danayı kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan dana, sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:45

Kaynak: AA

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