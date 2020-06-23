Son dakika haberi: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberine göre Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde çevresi taş duvar örülü su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde çevresi taş duvar örülü su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yerkesik Akıncı Mahallesi Yeni Kuyu caddesi üzerinde Necibe Kaleli'ye ait inek su kuyusuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 10 metre derinlikteki kuyuya halat sarkıtarak bir itfaiye ekibi kuyuya inerek ineği halat bağladı ve inek su kuyusundan kurtarıldı

Menteşe, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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