Son dakika haberi! Kuyuya düşen kediye halatlı kurtarma operasyonu - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen sokak kedisinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Özel donanımlı itfaiye erinin halatla indiği 20 metrelik kuyudan kedinin cansız bedenini çıkardı. İtfaiye ekibi, kedinin ölmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Demre ilçesi Alakent Mahallesi'nde oturan Süleyman Kocabaş (70), dün akşam saatlerinde evinin önündeki 20 metrelik kuyuda, miyavlama sesi duydu. Süleyman Kocabaş, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Demre İtfaiye Birimi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuda sarı bir kedi olduğunu tespit etti. Ancak kuyunun çok derin olması nedeniyle inemedi. Bu sırada kediye kova ile yiyecek gönderildi. Durum Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi merkezine bildirildi.Antalya'dan gelen 5 kişilik ekip, kuyunun ağzındaki demirleri temizledi. Yapılan hazırlığın ardından özel donanımlı itfaiye eri Hamdi Günlü, halatlarla 20 metrelik su kuyusuna indi. Yapılan aramalar sonrası kediyi bulan Hamdi Günlü, yukarıdan sarkıtılan bir kovaya hayvanı koydu. Yukarı çekilen kedinin öldüğü belirlendi. Kedinin ölü bulunması, itfaiye ekibini ve çalışmaları izleyen vatandaşları üzdü.