Son dakika haberi... Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanık: "Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım"

Başkent'te kuzenini bıçaklayarak öldürüp yol kenarına bırakan şahsın yargılanmasına başlandı. Savunmasında kuzenini kutsal değerlere küfür ettiği için öldürdüğünü söyleyen sanık, "Pişman değilim. Tek pişmanlığım bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım" dedi.

Şükrü Kerekli, geçtiğimiz 22 Mart'ta Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kerekli'yi öldürdüğü tespit edilen kuzeni Özgür Taylan D., Afyonkarahisar'da yakalandı. Polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Savcılık, soruşturma sonunda Özgür Taylan D. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açtı.

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Özgür Taylan D., öldürdüğü kuzeninin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, olayda hiç kimsenin başka neden aramasına gerek olmadığını söyleyerek, "Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken Allah'a küfür etti. Ben etmemesini söyledim, ona rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm" ifadelerini kullandı.

İddia edildiği gibi ortada ne alacak verecek sorunu ne de bir namus meselesi olmadığını söyleyen sanık Özgür Taylan D., "Küfür ettiği için öldürdüm. Tasarlama kesinlikle yok. Pişman değilim. Ancak tek pişmanlığım bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hakkediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım" dedi.

" Antalya'da teslim olacaktım"

Olay sonrası sadece arabayı aldığını, telefonun da arabada olduğunu söyleyen sanık, arabayı neden aldığı sorusu üzerine, "Olaydan sonra Antalya'ya gitmeye karar verdim. Burada bir sigara içip teslim olacaktım. Giderken yakalandım" ifadesini kullandı.

Savunması sırasında mahkeme başkanının "Daha önce psikolojik tedavi gördün mü? Bununla ilgili herhangi bir ilaç kullanıyor musun ya da şu anda psikolojik bir sorunun olduğunu düşünüyor musun?" şeklinde sorular yönelttiği sanık, "Hayır kesinlikle psikolojik sorunum yok. İsterseniz hastaneye sevk edebilirsiniz" yanıtını verdi. - ANKARA