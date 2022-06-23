Son dakika haberi | Kuzenini eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü iddia etti, eşi yalanladı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kuzeni Ali Kemal Bayır'ı(44) bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Özgür Bayraktar (36), boşanma aşamasındayken kuzeninin, babasının evinde kalan eşinin yanına gitmesinden, mesajlar göndermesinden rahatsız olduğunu ileri sürdü. Bayraktar'ın eşi M.B. ise, Bayır'ın kendisini rahatsız eden bir davranışı olmadığını belirtirken mahkeme, mesaj kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Kandıra'nın Ballar Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde 7 Kasım 2021 sabahı Ali Kemal Bayır'ın cansız bedeni bulundu. Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, Bayır'ın teyzesinin oğlu olan Özgür Bayraktar şüpheli olarak gözaltına alındı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Bayraktar, kuzeninin eşi ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Özgür Bayraktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Özgür Bayraktar, ölen Ali Kemal Bayır'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

Özgür Bayraktar savunmasında, Ali Kemal Bayır'ın yıllardır eşini rahatsız ettiğini ve boşanma süreci başladıktan sonra eşiyle yakınlaşmaya çalıştığını ileri sürerek, "Boşanma sürecinde çocuklarım ve eşim kayınpederimin evinde kaldıkları sırada evin etrafındaydı. Bu eve sık sık gidip geldiği için rahatsız oldum. Olay gecesi kızımla mesajlaşırken, Ali Kemal Bayır'ı kastederek, ondan uzak durmasını söyledim. Kızım da bana, Kemal'in orada olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız oldum ancak hemen kendi evime gittim. Bu mesajdan birkaç saat sonra çocuklarımı uzaktan görmek için kayınpederimin ikametinin olduğu yere gittim. Evin üst tarafında olan patika yola çıktım. Mutfak penceresi açık olduğundan çocukları görebiliyordum. Onları görmek için beklemeye başladım. Bir süre sonra Kemal'in bana doğru geldiğini gördüm. Evine gitmesi için benim olduğum yerden geçmesi gerekiyordu. Beni görünce ürktü. Ben kendisine, 'Neden eşime böyle mesajlar gönderiyorsun?' dedim. O da, 'Ben yapmadım' şeklinde konuştu. Bunun üzerine kendisine küfür ve hakaret ettim. Bana karşılık vererek elini cebine daldırdı ve bana saldırdı" dedi.'KAÇARAK UZAKLAŞTIĞI İÇİN ÖLÜMCÜL YARA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'Bayır ile aralarında yaşanan kavgayı anlatan Bayraktar, "Göğsümden yaralanınca elindekinin bıçak olduğunu anladım. Yaralanınca ben de bıçağı çıkardım ve salladım. Hatırladığım kadarıyla bıçağı 3 defa salladım. Sonrasında Kemal'in kaçarak uzaklaştığını gördüm. Yaralandığını anladım ancak kaçarak uzaklaştığı için ölümcül bir yara olmadığını düşündüm. Ben de kendi evime gittim. Ertesi sabah babam bana Kemal'in öldüğünü söyledi. Ben de öldüğüne ihtimal vermediğim için onlarla birlikte olayın gerçekleştiği yere gittim. Kemal'i gördükten sonra eve geri döndüm. Sonrasında jandarma eve geldi zaten. Olay yerine Kemal'i öldürmek için gitmedim. Öldürme niyetim olsaydı, öncesinde yapabilirdim. Tesadüfen karşılaştık. Bana bıçakla saldırması sebebiyle kendimi savunmak için ben de bıçağı ona salladım. Öldürme amacım yoktu. Çocuklarımı görmek için gitmemle olay arasında 10-15 dakika süre var" diye konuştu.'KEMAL'İN BENİ RAHATSIZ EDEN BİR DAVRANIŞI OLMADI'Duruşmada tanık olarak dinlenen Bayraktar'ın eşi M.B. ise, "Özgür Bayraktar benim şu anda boşanma aşamasında olduğum ve ayrı yaşadığım biridir. Ali Kemal Bayır ise halamın oğlu olur. Ben normalde Kandıra'da oturuyorum. Ancak olayın gerçekleşmesinden bir ya da iki gün önce babamın evine gitmiştim. Çocuklar babalarının yanından benim yanıma gelmişti. Olayın gerçekliği gün Kemal'in babamın yanına geldiğinden haberim yoktu. O evde çok kalmadığım için sık sık gidip gelmesi hakkında bilgim yok. Kemal bana sosyal medyadan bir ya da iki kere takip isteği göndermişti. Ben de kendisini engellemiştim. Eşim telefonda bunu kendisi görmüş, ben söylemedim. Kemal'in benimle ilgili dedikodu çıkardığını da hatırlamıyorum. Kemal'in beni rahatsız eden bir davranışı olmadı" dedi.TELEFON MESAJLARI İNCELENECEKSavunmaları ve tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, Özgür Bayraktar'ın savunmasında belirttiği telefon mesaj kayıtlarının incelenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.