Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA

12.05.2022 16:14

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, miras nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla öldürüp, diğer 2 kuzenini de yaralayan Dr. Bekir Çelik'in yakalandığı anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te, miras nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (37) tabancayla öldürüp, diğer 2 kuzenini de yaralayan Dr. Bekir Çelik'in yakalandığı anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. Kadın doğum uzmanı Dr. Bekir Çelik, muayenehanesine gelen amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kardeşi ile miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Çıkan kavgada Dr. Çelik, kendisine bıçak ve satırla saldırdığını önü sürdüğü kuzenlerine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Alaattin Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Silah seslerini duyan trafik polisleri de olay yerine geldi. Ekipler, bu sırada gömleğinin bir kolunun yırtıldığı görülen ve elinde tabanca olan Dr. Çelik'in binadan çıktığını fark etti. Polisin uyarısı ile silahını yere bırakan Dr. Çelik, gönderilen takviye ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda kendisini savunduğunu belirten Dr. Bekir Çelik, Kuzenlerim ile aramızda uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı vardı. Bu nedenle muayenehaneme geldiler ve konuşmaya başladık. Bir süre sonra bana saldırıp, vurmaya başladılar. Daha sonra ellerinde bıçak ve satırlarla bana yönelince, kendimi korumak için ateş açtım. Kimseyi vurmak, yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece kendimi korumak için tabancamı ateşledim dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Dr. Bekir Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay sırasında muayenehanede olduğu belirlenip, gözaltına alınan Çelik'in dayısı A.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dr. Bekir Çelik'in yakalandığı anların, sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binadan çıkarken fark eden polis ekiplerinin uyarısıyla Bekir Çelik'in silahını yere bıraktığı ve gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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