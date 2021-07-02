Son dakika haberi... Kuzeninin düğününe giden imam, kazada öldü - Son Dakika

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, kontrolden çıkarak TEM yolunda şarampole devrilen cipin sürücüsü Muhammed Saim Keskintepe (26), hayatını kaybetti. Keskintepe'nin İstanbul'da imam olduğu ve Gerede ilçesindeki kuzeninin düğününe gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Saim Keskintepe yönetimindeki 34 ECZ 178 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaçları yıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keskintepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KUZENİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORMUŞÖte yandan, Muhammed Saim Keskintepe'nin İstanbul'dan kuzeninin düğünü için Gerede ilçesine doğru yola çıktığı öğrenildi. Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gerede ilçesinden olay yerine gelen imamın yakınları Keskintepe için büyük üzüntü yaşadı.

Emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenilen Keskintepe'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.