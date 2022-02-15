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Son dakika haberi | Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor (2)

15.02.2022 16:19
Son dakika haberi | Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor (2)

Son dakika haberine göre SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI VERDİGebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kuzenin ölümüyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini, soruşturma dosyasına Gebze 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından gizlilik kararı verildiğini, bu kapsamda maddi gerçeğin tüm yönleriyle...

SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI VERDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kuzenin ölümüyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini, soruşturma dosyasına Gebze 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından gizlilik kararı verildiğini, bu kapsamda maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik soruşturma ve araştırmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.


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Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika
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