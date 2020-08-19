Son dakika haberi... Kuzey İrlanda'da muhalif Yeni IRA'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi... Kuzey İrlanda'da muhalif Yeni IRA'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama

Son dakika haberine göre Kuzey İrlanda'da muhalif Yeni İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'na (IRA) yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Son dakika haberi... Kuzey İrlanda'da muhalif Yeni IRA'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama, System.String[]

Kuzey İrlanda'da muhalif Yeni İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'na (IRA) yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, tutuklamalara ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polis Servisi (NI) ile ortaklarının çalışmaları sonucunda, dün Yeni IRA ile bağlantılı olduğu düşünülen 9 kişi terörizm yasası kapsamında tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Brandon Lewis, tutuklamaların Kuzey İrlanda'daki kalıcı barışın sürdürülmesi için çok önemli bir anlam taşıdığına dikkati çekti.

Şiddet yanlısı muhaliflerin toplumun dokusuna zarar verdiğine işaret eden Lewis, halkı bu tür grupların zararlarından korumak için ortak çalışmaların devam etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kuzey İrlanda Polisi ise yaptığı açıklamada, "Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Yeni IRA'nın faaliyetleriyle ilgili devam eden bir soruşturmayla bağlantılı olarak, terör yasası kapsamında 9 kişiyi tutukladı. Yakalananların Yeni IRA terör örgütünün üst düzey yetkilileri olduğu düşünülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor

İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.1920'li yıllarda İrlanda Adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.

Barış anlaşmasının ardından IRA kademeli olarak silah bırakırken, örgüt içinden şiddeti sürdürmek isteyen yeni gruplar IRA ile bağlantılı adlar altında eylemlerini sürdürmüştü.

Geçen yıl ocak ayında Ian Ogle adlı bir işçi İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee, Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü tarafından öldürülmüştü.

Ayrıca geçen yıl Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.

Kuzey İrlanda, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kuzey İrlanda'da muhalif Yeni IRA'ya yönelik operasyonda 9 tutuklama - Son Dakika
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