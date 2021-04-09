Kuzey İrlanda'da Brexit sonrası yaşanan ticari kısıtlamalar ile ayrılıkçı Sinn Fein Partisi üyelerinin cenaze töreninde korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepkisiyle başlayan protestolarda dün gece polis, göstericiler tarafından atılan molotof kokteyli, havai fişek ve taşlara tazyikli su ile müdahale etti. Gece boyu süren şiddet olaylarında 55 polis yaralandı.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da geçtiğimiz haftadan bu yana, Brexit sonrası yaşanan ticari engeller ve ayrılıkçı Sinn Fein partisi yetkililerinin bir cenaze töreni sırasında korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepki göstermesi sonucu başlayan şiddetli protestolar sürüyor. Başkent Belfast'te dün gece şiddetini arttıran olaylarda protestocular polise molotof kokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırdı. Polis ise tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Ayrıca birlik yanlıları tarafından başlatılan olayların, ayrılıkçı bölgelere de sıçradığı bildirildi. Bölgeleri ayıran Shankill Yolu'nun her iki tarafında da çatışmalar yaşandığı belirtildi. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), gece saatlerinde yaşanan olaylarda 8 polisin yaralandığını duyurdu. PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Jonathan Roberts ise günlerdir devam eden olaylarda toplam 55 polisin yaralandığını belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin, derin endişe duyulduğu belirtilen olaylara yönelik sükunet çağrısında bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Savcılık, IRA üyesi Bobby Storey için 2 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen cenazede bulunan 24 Sinn Fein üyesine karşı hiçbir işlem yapılmayacağını duyurmuştu.

Birlik yanlıları, Brexit anlaşması kapsamında yapılan Kuzey İrlanda Protokolü'ne tepkili. Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gümrük kurallarına tabi olması ile ortaya çıkan ticari kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiği belirtiliyor.

(İHA)