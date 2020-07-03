Son dakika haberi | Kuzey Kore liderinden, "Kovid-19'la mücadelede maksimum dikkat" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kuzey Kore liderinden, "Kovid-19'la mücadelede maksimum dikkat" çağrısı

Son dakika haberi... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "maksimum dikkatli olunması" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "maksimum dikkatli olunması" çağrısı yaptı.

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Yonhap ajansına göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki İşçi Partisinin politbüro toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin erkenden hafifletilmesinin, "hayal ve telafi edilemez bir krize" yol açacağına ilişkin uyarıda bulunduğu bildirildi.

Haberde, "Kim, salgına karşı mücadele cephesinde hafif rahatlama ya da gevşeme olmadan maksimum dikkatin sürdürülmesi ve salgına karşı daha ciddi çabanın yeniden düzenlenmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Kuzey Kore liderinin, tüm sektörlerin, salgınla gelen tehlike tamamen ortadan kalkana kadar virüse karşı mücadele çalışmalarını daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladığı aktarılan haberde, ayrıca Kim'in "yetkililer arasındaki ihmalkar ve dikkatsiz davranışları sert şekilde eleştirdiği" kaydedildi.

Kuzey Kore'de 3 ay içinde ikinci kez Kovid-19 salgınını değerlendirmek üzere politbüro toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

Kim Jong Un, Kuzey Kore, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kuzey Kore liderinden, 'Kovid-19'la mücadelede maksimum dikkat' çağrısı - Son Dakika

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