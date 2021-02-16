Son dakika haberi | Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının "Kovid-19 aşısına ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu" iddia edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının "Kovid-19 aşısına ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu" iddia edildi

16.02.2021 15:47
Son dakika haberi | Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanlarının (hacker) ilaç üreticisi "BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanlarının (hacker) ilaç üreticisi "BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu" iddia edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin bilgisayar korsanları vasıtasıyla BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısına ait bilgileri ele geçirmeye çalıştığına ilişkin milletvekillerine özel bilgilendirmede bulundu.

BioNTech-Pfizer şirketi, siber saldırı iddiaları ve bu yolla herhangi bir veri çalınıp çalınmadığına dair açıklama yapmadı.

Kuzey Kore'nin 2 milyon doz aşı alması bekleniyor

Resmi verilere göre, Kuzey Kore'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmazken, ülkenin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında 2 milyon doz aşı alması bekleniyor.

Kuzey Kore, Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından kısa süre sonra sınırlarını kapatmıştı.

Kasım 2020'de Microsoft, Pfizer dahil en az 9 sağlık kuruluşunun Kuzey Kore ve Rusya destekli siber saldırı ekipleri tarafından hedef alındığını iddia etmişti.

Rusya ise diğer ülkelerin aşı araştırmalarını hedef aldıklarına dair iddiaları yalanlamıştı.

Kuzey Kore, Hacker, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 'Kovid-19 aşısına ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu' iddia edildi - Son Dakika


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