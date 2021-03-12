Son dakika haberi... Kuzey Koreli sığınmacılar Kovid-19 nedeniyle ülkelerindeki ailelerine para göndermekte zorlanıyor - Son Dakika

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreliler, Kuzey'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarında tam kapatmaya gitmesi ve denetimi arttırması nedeniyle ailelerine para göndermekte zorlandıklarını belirtiyor.

Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacılardan biri olan ve Kuzey Kore temalı bir müzik grubunda vokalistlik yapan Choi Bok-hwa, yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'dan sonra hem Güney'de kazandığı paranın azaldığını hem de Kuzey'in sınırları tamamen kapatması ve uyguladığı sıkı denetim nedeniyle yıllardır ilk kez annesiyle doğum gününde konuşamadığını ve para gönderemediğini söyledi.

Choi, 75 yaşındaki annesinin, her yıl ocakta sınıra yakın bir dağa tırmanarak Kuzey Koreli komisyoncu polislerin ayarladığı kaçak cep telefonlarıyla doğum gününü kutlamak ve para istemek için kendisini aradığını ifade etti.

Bir başka sığınmacı Cho Chung Hui de Kovid-19'dan önce her yıl iki kardeşine 890'ar ABD doları gönderdiğini belirterek, "Gönderdiğimiz para onlar için bir can simidi. Çok büyük para. Birisi Kuzey Kore pazarlarında gerçekten gayretle çalışsa bile ayda ancak 30-40 dolar ancak kazanıyor." diye konuştu.

Kardeşlerinin komisyoncularla buluşmak ve kendisini arayıp para istemek için saatlerce sınıra doğru seyahat ettiklerini anlatan Cho, 2019'dan bu yana onlardan haber alamadığını anlattı.

Kuzey Kore'de, yakınları sığınmacı olan ailelerin, genelde daha iyi sinyal almak ve hükümetin denetimlerinden kaçabilmek için Çin sınırına yakın dağları tercih ettiği, hem iletişimin sağlanması hem de ailelere para ulaştırılması için Çinli ve Kuzey Koreli komisyonculara gönderilecek paranın yüzde 30'u kadar ödeme yapıldığı kaydediliyor.

Güney Kore yasaları, vatandaşlarının Kuzey Korelilerle yetkisiz temasa geçmesini yasaklıyor ancak yetkililer, bu yasaları insani nedenlerle Kuzey Koreli sığınmacılara uygulamıyor.

Kuzey Koreli yetkililerin de genellikle Güney'den gelen para transferlerine rüşvet karşılığı göz yumduğu biliniyor.

Kuzey Kore'de 1990'ların ortasında kıtlık yaşandığından bu yana yaklaşık 33 bin Kuzeylinin Güney Kore'ye kaçtığı biliniyor. Kovid-19'dan önce 2019'da kaçan sığınmacı sayısı 1047 iken bu sayı 2020'de 229'a düşmüştü.