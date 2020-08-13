Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında... - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:10

Kaynak: İHA

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