Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında...
Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:10
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında... - Son Dakika
Son Dakika Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Albert Riera, Fatih Terim için övgü dolu sözler kullandı: Bir okul gibi Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak