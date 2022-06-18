Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü

18.06.2022 07:33

Son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü Kuzey Marmara Otoyolu'nda hızını alamayan tır, karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda hızını alamayan tır, karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Feci kazada Karpuz yüklü tıra arkadan çarpan tıra sürücüsü Cihat Borçalı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri yol ayrımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Borçalı'nın kullandığı 42 DRT 13 kupa plakalı tıra, hızını alamayınca Eyüpsultan Odayeri yol ayrımında önünde gitmekte olan Metin Öztürk idaresindeki 13 DC 750 kupa plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Borçalı, tırın içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tır içinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonrası tır sürücüsünün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Karpuzlar yola saçıldı

Feci kazada tır içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için, diğer tır yüklü karpuzlar kontrollü olarak tır dorsesinden boşaltıldı. Çok sayıda karpuz yola saçıldı. Adana'dan tıra yüklenen karpuzların İstanbul Esenyurta götürüleceği öğrenildi. Karpuz yüklü tır sürücüsü Metin Öztürk kazadan yara almadan kurtulurken aracında maddi hasar meydana geldi.

Cumhuriyet savcısı ve olay inceleme ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan tırların çekilmesi sonrasında trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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