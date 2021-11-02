Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan tırın kupası yola düştü - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan tırın kupası yola düştü

Parçalanan kupada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

-Tırın kupasının yola düştüğü kaza havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır önünde ilerleyen tıra çarptı. Arkadan çarpan tırın kupası parçalanarak yola düştü. Kupa içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 19 AAE 096 plakalı tır sürücüsü Zübeyir Çelik, önünde ilerleyen BMC markalı 33 AHY 260 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zübeyir Çelik'in bulunduğu tırın kupası parçalanarak yola düştü. Çelik, parçalanan kupa içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kupa içerisinde sıkışan Çelik'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü Çelik ambulans alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İş çıkışı saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Tırın kupasının parçalanıp yola düştüğü kaza drone ile havadan görüntülendi.