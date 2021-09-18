Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki kişi öldü, iki çocuk yaralandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden 34 FR 0655 plakalı otomobil, sürücüsünün Pendik mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kazada arabanın kopan motoru da yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 ve 4 yaşlarındaki yaralı iki çocuğu çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sürücüsü erkek ile bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemesi sürüyor.