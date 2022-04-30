Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

30.04.2022 13:30

Son dakika haberlerine göre BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü tır devrildi.

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü tır devrildi. Tır şoförü hayatını kaybederken yedek şoför ise yaralandı.

Kaza saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Tezcan (49) idaresindeki hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Yola saçılan hayvan yemleri Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından temizlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü öldü

Ömer Demir, Marmara, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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