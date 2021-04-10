Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Hazal Selin Arifoğlu'u renklerine bağladı.

Kuzeyboru ekibi, bu sezon Galatasaray forması giyen milli oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ile sözleşme imzaladı. Eczacıbaşı VitrA altyapısında kariyerine başlayan 1992 doğumlu, 1.85 boyundaki orta oyuncu Selin Arifoğlu, Sarıyer Belediyespor, Karşıyaka, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, TED Ankara, Nilüfer Belediyespor ve Aydın B.Ş.Belediyespor ve Galatasaray takımlarının formasını giydi. Selin Arifoğlu, U23 ve Genç Milli Takım'da da görev aldı.