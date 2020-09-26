Son dakika haberi! Ladik Gölü'nde kuraklık tehlikesi - Son Dakika

DÜNYA'da yüzen adacıklara sahip 3 gölden biri olan Ladik Gölü, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Su seviyesi yaklaşık 2,5 metre çekilirken, göl tabanı gün yüzüne çıkan alanda büyükbaş hayvanlar otlamaya başladı.

Ladik İlçesi'nde doğal sit alanı konumunda olan, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ladik Gölü kurumaya yüz tuttu. 870 hektarlık alandaki gölün su seviyesi yaklaşık 2,5 metre düştü, göl tabanı gün yüzüne çıktı. Bölgeye 4-5 aydan bu yana yağmur yağmaması ve göl suyunun sulama amaçlı kullanılmasının göldeki su seviyesinin düşmesine etken olduğu belirtildi. Yeşilbaşlı ördekleriyle de ünlü Ladik Gölü'ndeki kuruyan bölgelerde büyükbaş hayvanlar otlamaya başladı.

'BU SENE KURAKLIK OLDU'İlçe sakinlerinden Mevlüt Tiryaki, "Gölümüz kurumak üzere, şu anda yüzen adalar su seviyesinin alçalıp yükselmesinden dolayı parçalanıyor ve darmadağın olup gidiyor. Bizim çocukluğumuzda daha çoktu. Kurumasının nedeni kuraklık olmasıdır. Hayvanlar kuraklıktan ot bulamadığı için göle geliyor. Çünkü çekilen suyun alanı nemli olduğu için ot büyüyor. Hayvanlar da ondan dolayı nemli ve otluk yeri seçiyor" dedi.'AMASYA OVASI LADİK GÖLÜNDEN SULANIYOR'

Akif Tiryaki ise Amasya Ovası'nın Ladik Gölü'nden sulandığını belirterek "Amasya ovası buradan sulanıyor. Eylül ayına kadar bu böyle. Eylül ile Haziran arası da yeniden doluyor. Hayvanlar da kuraklıktan dolayı kendine yer bulup gölün içine kadar giriyor" diye konuştu.