Son dakika haberi... Ladik, Kavak ve Havza'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Ladik, Kavak ve Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Ladik'te Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in katılımıyla yapılan denetimde, lokanta, restoran, kafe, market, berber ve kuaför salonları gibi iş yerleri denetledi.

Denetimlerde sosyal mesafeye, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Sezik, koronavirüs salgınına karşı denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

Kavak'ta jandarma trafik ekiplerince araçlarda virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Kavak Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından araç sürücü ve yolculara yönelik denetim yapıldığını söyledi.

Denetimlerin mahalle grup yolları ile ilçe kara yolunda gerçekleştirildiğini belirten Göktürk, denetim sırasında ekiplerin ücretsiz maske dağıtımında bulunduklarını, denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

Havza ilçesinde de Kaymakam Metin Yılmaz'ın da katılımı ile "Sağlık için Hepimiz için" denetimi ve farkındalık çalışması yapıldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkan Vekili Ahmet Rafet Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile emniyet ve zabıta mensuplarının katılımıyla yapılan tekstil atölyesi, market, spor salonu ve ilçe pazarı denetlendi.

Denetimlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verilerek farkındalık çalışması yapıldı.