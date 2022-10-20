İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aras sokak mevkiinde iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda aldıkları bıçak darbeleri sonucu M.K., M.N. ile Ş.K. yaralanırken, olayın şüphelileri kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Laf atma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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