Laf atma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Laf atma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

20.10.2022 21:41

Laf atma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı Malatya'da iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Laf atma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aras sokak mevkiinde iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda aldıkları bıçak darbeleri sonucu M.K., M.N. ile Ş.K. yaralanırken, olayın şüphelileri kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Laf atma kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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