Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Mehmet Nuri E. (51) idaresindeki 27 AGD 143 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 1. kilometresi Karabulak Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel (48), Selvi (37), Zehra (22), Betül (16) ve Gülcan E. (11) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da lastiği patlayan otomobilin direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika