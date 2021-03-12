Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

12.03.2021 08:27
Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Son dakika haber: Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 233, Meksika'da 654, Arjantin'de 134, Kolombiya'da 85, Peru'da 161, Şili'de 156, Ekvador'da 23 ve Bolivya'da 19 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 233 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 272 bin 889'a, 75 bin 412 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 277 bin 717'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 164 bin 66 vaka ve 63 bin 10 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 958 bin 566'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 654 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 193 bin 142'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 151 bin 28'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 93'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 53 bin 493'e, 8 bin 204 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 177 bin 898'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 968 bin 462 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 60 bin 858'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 579 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 290 bin 539'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 191 bin 171'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 161 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 626 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 394 bin 571'e, virüse bağlı can kaybı 48 bin 484'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 301 bin 439'a yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 156 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 362'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 566 artışla 873 bin 512'ye, iyileşenlerin sayısı 821 bin 294'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 artarak 16 bin 128'e, vaka sayısı 1116 artışla 297 bin 957'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 256 bin 9 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve 778 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 257 bin 240'a, virüse bağlı can kaybı 11 bin 903'e, sağlığına kavuşanların sayısı 202 bin 216'ya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


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