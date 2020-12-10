Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 836, Meksika'da 781, Arjantin'de 213, Kolombiya'da 150 ve Peru'da 54 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 836 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 178 bin 995'e, 53 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 728 bin 452'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 306 bin 585 vaka ve 43 bin 461 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 901 bin 511 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 781 kişinin hayatını kaybetti, 11 bin 974 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 111 bin 655'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 229'a ve iyileşenlerin sayısı da 889 bin 168'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 213 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 40 bin 222'ye, 5 bin 303 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 475 bin 222'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 311 bin 488 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 38 bin 308'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 523 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 392 bin 133'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 287 bin 597'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişi yaşamını yitirdi ve 691 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 977 bin 312'ye, can kaybı 36 bin 455'e, iyileşenlerin sayısı 912 bin 501'e yükseldi.