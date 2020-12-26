Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

26.12.2020 08:23
Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 482, Meksika'da 665, Kolombiya'da 236, Peru'da 51 ve Şili'de 55 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 190 bin 488'e, 22 bin 967 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 448 bin 560'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 422 bin 87 vaka ve 45 bin 795 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 459 bin 335'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 665 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 679 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 121 bin 837'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 372 bin 243'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 916'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 41 bin 690'a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 941 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 707'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 430 bin 709'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi ve 1020 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 5 bin 546'ya, virüse bağlı can kaybı 37 bin 368'e, iyileşenlerin sayısı 941 bin 668'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 358'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 521 artışla 595 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı 565 bin 2'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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