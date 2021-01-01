Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.01.2021 09:03
Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika habere göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1074, Meksika'da 910, Kolombiya'da 304, Peru'da 59, Şili'de 109 ve Paraguay'da 20 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1074 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 194 bin 949'a, 56 bin 773 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 675 bin 973'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 462 bin 297 vaka ve 46 bin 717 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 747 bin 65'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 910 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 159 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 807'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 426 bin 94'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 74 bin 795'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 43 bin 213'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 314 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 775'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 508 bin 419'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 523 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 15 bin 137'ye, virüse bağlı can kaybı 37 bin 680'e, iyileşenlerin sayısı 953 bin 175'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 608'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 23 artışla 608 bin 973'e, iyileşenlerin sayısı 577 bin 382'ye ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 2 bin 262'ye çıktı.

Vaka sayısı 974 artışla 107 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısı 81 bin 977'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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